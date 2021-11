Si vous recherchez un nouveau fond d’écran pour votre iPhone 13, The Basic Apple Guy a publié une nouvelle collection de fonds d’écran vraiment merveilleux. Ces fonds d’écran sont conçus pour montrer les composants internes de l’appareil, de manière très précise et détaillée.

Ces « arrière-plans schématiques » ont été créés sur la base d’images radiographiques réalisées par les experts d’iFixit. Dans un article de blog, The Basic Apple Guy explique le long processus de création de ces arrière-plans à l’aide de Sketch et Pixelmator :

« Les arrière-plans de l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont été créés de manière très, très ennuyeuse dans Sketch en utilisant le fond d’écran iFixit comme guide sur l’emplacement exact de chaque composant individuel. Transistor après transistor, ces arrière-plans ont lentement pris vie avec de nombreuses heures de travail. À partir de là, les conceptions ont été importées dans Pixelmator pour créer une variété de variations étonnantes pour vos appareils. Une fois le fond d’écran de l’iPhone 13 Pro terminé, un deuxième design d’iPhone 13 Pro Max a été créé à partir de zéro. Bien qu’ils partagent bon nombre des mêmes composants, la taille et l’emplacement des composants nécessitaient une reconstruction complète du design. »

Les arrière-plans sont disponibles en huit modèles différents : Black, Xray, Sunset, Slate, Neon Blue, M1, Card et Blueprint. Les fonds d’écran sont conçus pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, mais ils fonctionnent également bien avec l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini. Seulement, ils ne correspondront pas parfaitement aux composants internes de ces deux produits.

Vous pouvez télécharger tous ces fonds d’écran sur le site Web de The Basic Apple Guy. Dans la bibliothèque Photos, désactivez simplement le zoom en perspective et redimensionnez le fond d’écran pour l’adapter aux bords de l’écran de votre iPhone.