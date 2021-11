Cette année également, Apple a publié la vidéo tant attendue consacrée à Noël, baptisée » Saving Simon « . La séquence a été entièrement tournée à l’aide d’un iPhone 13 Pro.

La vidéo de Noël » Saving Simon » de trois minutes a été réalisée par les nominés aux Oscars Jason Reitman et Ivan Reitman. Derrière les notes de « You and I » de l’auteure-compositrice-interprète Valerie June, le film est dédié à ceux qui ont hâte que Noël arrive.

La vidéo de Noël d’Apple est désormais une tradition, étant donné que la société propose depuis un certain temps déjà des vidéos émotionnelles juste avant les vacances.