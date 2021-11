Dans une nouvelle interview, Lisa Jackson, directrice de l’environnement d’Apple, a parlé de l’importance de protéger les communautés pauvres et impuissantes contre le changement climatique.

Apple a récemment rejoint la First Movers Coalition, une initiative du gouvernement américain et du gouvernement économique mondial qui vise à améliorer l’environnement dans davantage de pays. Dans une récente interview, Lisa Jackson a déclaré que toutes les entreprises technologiques ont une responsabilité envers le monde entier.

« Pour simplifier, l’air ne reste pas au même endroit, et l’eau non plus. Vous pouvez polluer l’air dans une seule zone, mais en réalité vous polluez l’air que nous respirons tous. Le changement climatique est un problème mondial, pas un problème localisé. La pollution de l’eau qui se produit en amont peut avoir un impact dévastateur sur une communauté située en aval. »

Jackson a également déclaré que nous devons nous soucier des communautés les plus pauvres qui n’ont aucun pouvoir politique, car c’est essentiel pour la protection de l’environnement :

« La vérité est que nous ne pouvons pas avoir de protection de l’environnement tant que toutes les communautés les plus vulnérables ne sont pas protégées. L’industrie en général a un rôle à jouer pour réaliser que la technologie utilise de l’énergie et que si nous ne nettoyons pas cette énergie, nous faisons partie du problème, pas de la solution. »

Selon Jackson, Apple a compris depuis plus d’une décennie que nous devons investir dans l’énergie propre :

« Il était vraiment important pour nous d’annoncer notre objectif d’être neutres en carbone avec tous nos fournisseurs d’ici 2030. Nous mettons ces appareils dans le monde, nous savons donc que nous avons la responsabilité d’aider à garder l’environnement propre. Le secteur de la technologie a été et continuera d’être une aubaine incroyable pour les gens, mais des efforts doivent être déployés pour que cela se produise. »

Jackson a récemment été nommée l’une des 50 femmes les plus puissantes de 2021 par le magazine Fortune.