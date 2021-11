Pixelmator Pro reçoit la mise à jour vers la version 2.3 qui ajoute la suppression avancée de l’arrière-plan et la sélection du sujet. Grâce à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle, les utilisateurs peuvent séparer le premier plan de l’arrière-plan en un seul clic.

La commande Supprimer l’arrière-plan détecte automatiquement le sujet et efface l’arrière-plan. La version 2.3 comprend également des options de sélection optimisées grâce à l’intelligence artificielle, mais il est également possible de faire une sélection manuelle si nécessaire.

Pour supprimer l’arrière-plan d’une image, appuyez simplement sur le bouton approprié et le reste se fait automatiquement. En plus d’utiliser l’apprentissage automatique pour des découpes de sélection précises, Pixelmator a une dernière étape appelée « Décontaminer les couleurs » pour aider à affiner les couleurs sur les bords des objets. Cette étape supprime les artefacts des franges de couleur et permet d’intégrer la couche superposée de manière plus réaliste. Bien sûr, la suppression de l’arrière-plan est accélérée à l’aide du framework Core ML d’Apple, ce qui signifie qu’il est capable de tirer parti du moteur neuronal présent dans les puces Apple Silicon. Une suppression en arrière-plan sur une machine Intel peut prendre environ 30 secondes, tandis que sur un Mac M1, elle peut prendre entre 2 et 5 secondes. Si vous souhaitez en faire plus manuellement, vous pouvez demander à Pixelmator de sélectionner uniquement le sujet, puis d’affiner la sélection à l’aide de la palette habituelle d’outils de sélection.

Enfin, Pixelmator Pro reçoit également un nouvel outil de sélection et de masque pour aider à faire des sélections exactes de zones traditionnellement difficiles telles que les cheveux humains ou la fourrure animale.

Pixelmator Pro est disponible exclusivement sur le Mac App Store. La mise à jour est disponible gratuitement pour ceux qui ont déjà acheté l’application auparavant. Pour les nouveaux acheteurs, l’application est actuellement en vente avec une remise de 50% pour une durée limitée.