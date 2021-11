Ayant accordé la possibilité de choisir entre différentes vitesses de lecture pour les messages vocaux, WhatsApp travaille désormais sur une fonction similaire, mais pour les messages audio.

Actuellement, les messages audio sur WhatsApp ne peuvent être lus qu’à vitesse normale, tandis que pour les messages vocaux, il existe des options à 1,5x et 2x. Comme le rapporte WABetaInfo, la société développe différentes vitesses de lecture pour tous les messages audio, qu’ils aient été transmis ou simplement enregistrés par l’utilisateur.

Le message audio sur WhatsApp n’est rien de plus qu’une note vocale transmise et non enregistrée et envoyée pour le moment. Désormais, lorsque vous transférez un message vocal, il n’est pas possible d’accélérer l’audio car le bouton approprié n’est pas disponible, mais cette fonction sera implémentée sous peu.

Comme pour les messages vocaux, il sera possible d’accélérer les notes audio à 1,5x et 2x.