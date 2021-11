Parmi les appareils Apple les plus attendus de 2022, il y a certainement le MacBook Air, après les grandes annonces de 2021 dédiées aux MacBook Pro et iMac.

Design

Comme le rapporte 9to5Mac, Apple devrait apporter de grands changements cosmétiques avec le prochain MacBook Air, tout comme elle l’a fait en 2021 avec les MacBook Pro et les iMac 24 pouces. Le leaker Jon Prosser a déclaré que le nouveau MacBook Air présentera un design à bords plats, ce qui signifierait la fin du corps effilé emblématique de ce modèle.

Depuis son introduction lorsque Steve Jobs était encore en charge d’Apple, le MacBook Air a toujours eu un design plus fin à l’avant et plus épais à l’arrière. Cela a permis à Apple de rendre le MacBook Air beaucoup plus fin qu’il ne l’est en réalité. Les rendus partagés par Prosser (image du haut) montrent un ordinateur portable avec un design plat rappelant l’iPad Pro et l’iPad Air.

De plus, le MacBook Air 2022 pourrait arriver dans les mêmes couleurs que le dernier iMac. D’autres modifications de conception devraient inclure un clavier blanc et des cadres toujours blancs autour de l’écran.

Processeur

Le nouveau MacBook Air devrait être le premier Mac alimenté par la puce M2 de nouvelle génération. Conçue pour un meilleur équilibre entre puissance et efficacité, la puce M2 sera le successeur direct du M1, mais elle ne devrait pas être aussi puissante que le M1 Pro et le M1 Max.Selon plusieurs rumeurs, le processeur M2 aurait le même nombre de cœurs du M1, mais cela fonctionnera plus rapidement. De plus, il disposera d’un plus grand nombre de cœurs graphiques, avec des options de configuration pouvant aller jusqu’à 9 ou 10 cœurs.

Reste à savoir si la puce M2 résoudra certaines des limitations de la puce M1. Par exemple, cette puce peut fonctionner avec un seul écran externe et deux ports Thunderbolt.

Affichage

À l’instar des derniers MacBook Pro, le prochain MacBook Air devrait également comporter un écran mini-LED, mais sans technologie ProMotion. Cela signifie que le prochain ordinateur portable Apple n’aura pas de taux de rafraîchissement variable.

Quant à l’encoche, sauf surprise elle sera également présente sur le MacBook Air 2022 pour limiter la taille de l’écran.

Ports

Le MacBook Air 2022 pourrait avoir deux ports Thunderbolt, un de chaque côté, et le port MagSafe pour le chargement. Il n’y aura donc pas de ports HDMI et de slot pour carte SD.

Disponibilité et tarifs

Selon plusieurs sources, le prochain MacBook Air sortira d’ici le premier semestre 2022, probablement au mois d’avril. En ce qui concerne les prix, le nouveau modèle sera légèrement plus cher que le MacBook Air actuel, qui commence à 999 $.