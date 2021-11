La série Apple TV+ « Téhéran » a remporté le prix du « Meilleur drame » aux International Emmy Awards 2021.

Lors des 49e International Emmy Awards, Brian Cox a annoncé que Téhéran avait remporté le prix, battant les nominés de la BBC Aarya, El Presidente et There She Goes. Cette série a été diffusée pour la première fois sur TV+ en septembre 2020 et a été renouvelée pour une deuxième saison, comme annoncé par Apple en début d’année.

Ce prix obtenu par la série « Téhéran » s’ajoute aux nombreux autres prix déjà remportés par Apple grâce à son contenu TV original. La société note fièrement dans son communiqué de presse qu’Apple Originals a remporté 566 nominations et pas moins de 157 récompenses. La société affirme également qu’Apple TV+ a créé plus de succès originaux et a reçu plus de distinctions que toute autre plate-forme de streaming à ce jour.

