Tile, connu pour sa gamme d’accessoires de suivi Bluetooth qui concurrencent l’AirTag d’Apple, a été acquis par le service de localisation Life360.

Tile continuera d’être exploitée en tant qu’entreprise autonome sous la direction de l’actuel PDG de l’entreprise, CJ Prober. Tile dit que lorsque l’acquisition sera terminée, il sera en mesure de tirer parti des 33 millions d’utilisateurs de smartphones de Life360 pour décupler le réseau Finding de Tile. Le réseau de recherche de Tile peut être considéré comme l’équivalent du réseau Where’s d’Apple, qui utilise des appareils à proximité pour localiser les objets perdus.

Life360 dispose d’une « plate-forme de sécurité familiale » qui permet aux membres de la famille de se surveiller grâce à un logiciel de surveillance sur les smartphones. Il est principalement utilisé par les parents pour garder une trace de leurs enfants et adolescents et a en fait soulevé des problèmes de confidentialité.

Avec l’acquisition de Tile, le fondateur de Life360, Chris Hulls, affirme que la société sera en mesure de fournir une « solution tout-en-un » pour localiser les personnes, les animaux domestiques et les objets avec une surveillance multiplateforme et un service combiné de suivi des objets et des personnes.

L’accord d’acquisition de Tile de Life360 vaut 205 millions de dollars et devrait être finalisé au premier trimestre 2022.