De nouvelles recherches montrent que la dépréciation de l’iPhone 13 est inférieure à celle de la gamme iPhone 12.

Selon SellCell, bien que les smartphones Apple aient toujours eu une valeur plus élevée que toute autre marque, avec l’iPhone 13, cette dépréciation est exceptionnellement faible. Notamment, après le premier et le deuxième mois, l’iPhone 13 a perdu 50% de valeur en moins que l’iPhone 12 et a enregistré la plus faible dépréciation de l’histoire des iPhone deux mois après son lancement, avec seulement 25,5% du prix d’origine.

L’une des raisons est le manque de chips. Comme il était difficile pour les utilisateurs d’acheter un nouvel iPhone, les prix sont restés élevés même sur le marché de l’occasion car il y a tellement de gens qui cherchent à en acheter un immédiatement.

Les recherches de SellCell montrent que la dépréciation de l’iPhone 13 est inférieure de 19,1% à la dépréciation de la série iPhone 11 au cours des deux premiers mois de son lancement. De plus, la série iPhone 13 a non seulement conservé une grande partie de sa valeur initiale, mais certains modèles ont connu une reprise de valeur après une première chute peu de temps après le lancement.

› Les iPhone 13 / 13 Pro, iPad 9 et iPad mini 6 sont officiellement en vente !

Par exemple, l’iPhone 13 Pro Max de 1 To a atteint 1,4%, la variante de 512 Go a atteint 1,7% de son prix de lancement et la version 128 Go a enregistré une récupération impressionnante de 1,8%. Le modèle de 256 Go n’a pas connu d’augmentations ultérieures, perdant 18,3 % de sa valeur le premier mois et maintenant cette valeur le deuxième mois.

Selon les analystes, avec l’iPhone 14 et le retour à la normale du marché des puces, la dépréciation des nouveaux modèles reviendra aux niveaux de la gamme iPhone 12.