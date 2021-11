Une mise à jour de Google Messages actuellement en phase de déploiement permet enfin aux utilisateurs d’Android de voir les réactions d’iMessage sous la forme d’émojis joints, au lieu de simplement des chaînes de texte.

Comme prévu il y a quelques jours, la bêta de Google Messages laissait déjà entrevoir l’arrivée de cette importante nouveauté. À partir d’aujourd’hui, la prise en charge de la réaction d’iMessage arrive sur Android sous forme d’émojis cœur, de pouces vers le haut, de pouces vers le bas, de rires, de point d’exclamation et de point d’interrogation.

Avant ce changement, les utilisateurs de Google Messages recevant des réactions d’appareils iOS voyaient une description textuelle de l’emoji au lieu d’un symbole. Par exemple, la réaction du cœur a été traduite sur Android de cette manière « [Nom d’utilisateur] a aimé [message texte] », amplifiant le problème lorsque l’utilisateur iOS envoyait plusieurs réactions dans le même message.

Google a résolu le problème de compatibilité, et maintenant ces réactions iMessage sont traduites en emojis. La solution remappe les emojis iMessage dans ceux offerts par Rich Communications Services (RCS), ce qui signifie que les emojis cœur et rire d’Apple sont respectivement remplacés par un visage aux yeux de cœur et un visage riant. Google Messages affiche également une notification « Traduit de l’iPhone » lorsque vous appuyez sur la réaction d’un message.

RCS fournit à Android un certain nombre de fonctionnalités de messagerie avancées telles que des indicateurs de saisie, des accusés de lecture, un cryptage de bout en bout, des SMS Wi-Fi, des discussions de groupe dynamiques, etc. Le système n’est pas compatible avec le système de messagerie créé par Apple, ce qui signifie que les messages envoyés entre les appareils Android et iOS sont transformés en simples SMS, à l’exception des dernières nouveautés dont nous venons de parler.