Une Seiko WristMac, que l’on peut presque qualifier d’ancêtre de l’Apple Watch, s’est retrouvée aux enchères. La montre a été vendue en 1988 comme l’un des premiers accessoires pour Macintosh.

La vente aux enchères est gérée par Comic Connect, qui, comme son nom l’indique, se spécialise principalement dans la vente de bandes dessinées. Voici le descriptif du produit :

« Complet avec boîte ; comprend la boîte d’origine (ouverte), la carte d’enregistrement, le manuel de référence, la disquette logicielle, l’emballage et la montre Seiko WristMac non ouverte ; n.m. norme 70216.

Extrêmement rare 1988 Seiko / Ex Machina WristMac; première Apple Watch (sortie en 1988 – plus de 25 ans avant l’Apple Watch 2015 !) ; l’un des premiers éléments de la technologie informatique portable.

Cette Wrist Mac de 1988 arrive dans son emballage d’origine et n’a jamais été vendue depuis plus de trente ans depuis sa première sortie. La boîte annonce les caractéristiques révolutionnaires de la montre et contient l’autocollant d’origine qui indique le numéro de série (70216).

La boîte a été ouverte et montre peu d’usure, conservant son aspect blanc d’origine. À l’intérieur, la boîte contient la carte d’enregistrement Wrist Mac originale (jamais remplie !), le didacticiel et le manuel de référence Wrist Mac (complet avec des pages vierges et aucune écriture à l’intérieur), la disquette Wrist Mac 1.2 contenant le logiciel officiel Wrist Mac, Wrist Mac « Support » pour plus de stabilité lorsqu’elle est connectée à un ordinateur et la boîte d’origine Seiko, contenant le WristMac, en excellent état, avec ses câbles d’origine.

C’est une pièce extrêmement rare de l’histoire de la technologie et une trouvaille incroyable pour les collectionneurs, les investisseurs et les fans d’Apple. Elle a rarement été vue depuis son lancement il y a plus de 30 ans, et il faudra probablement des années avant qu’une autre ne soit mise aux enchères quelque part. C’est une pièce incontournable de l’histoire de l’informatique. »

La WristMac est définitivement sur un beau morceau d’histoire. Lorsque les astronautes à bord de la navette spatiale Atlantis ont envoyé le premier e-mail de l’espace le 28 août 1991, ils portaient des montres WristMac pour se coordonner avec les logiciels Macintosh Portable et Apple Link à bord de la navette.

L’offre débutera à 1$ et il n’y a pas de prix de réserve. Combien pensez-vous que cela pourrait valoir?