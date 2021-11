Darkroom, l’une des applications de retouche photo les plus populaires de l’App Store, est mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité de gestion des filtres.

Darkroom est un éditeur de photos avancé qui vous permet de profiter de tonnes d’outils. Vous pouvez personnaliser vos images avec des outils de retouche détaillés (courbes), des filtres modifiables et bien plus encore.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, s’il y a des filtres que vous utilisez fréquemment, il est désormais plus facile de les gérer et de les retrouver. Le nouvel outil de filtres fournit également un flux de travail plus rationalisé et plus complet pour la gestion et la création de filtres. En effectuant la dernière mise à jour, vous pouvez ajouter vos meilleurs filtres à vos favoris, les réorganiser à votre guise, les renommer/supprimer rapidement et masquer les ensembles que vous n’utilisez jamais. Des améliorations ont été apportées sur iPad et macOS pour faciliter l’utilisation de l’application via la souris ou le trackpad.

Voici toutes les nouvelles fonctionnalités :

Favoris : les filtres que vous utilisez le plus apparaîtront en premier dans l’outil de filtrage, et vous pouvez également les réorganiser

Organiser les filtres personnalisés : lors de la gestion des filtres, vous pouvez réorganiser les filtres personnalisés

Masquer les jeux de filtres : vous pouvez masquer tous les jeux de filtres que vous n’utilisez pas, en vous concentrant sur ceux que vous préférez.

Raccourcis clavier : ajout de raccourcis clavier pour parcourir la liste des filtres sur Mac et iPad. Vous pouvez utiliser les touches « J » et « K » pour parcourir rapidement la liste des filtres, tandis qu’avec la touche « E », vous pouvez augmenter et diminuer l’intensité du filtre par pas de 10

Darkroom disponible gratuitement sur l’App Store. Il existe des achats intégrés pour certains filtres et fonctionnalités.