WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité qui enverra un nouveau message d’avertissement lorsque les utilisateurs sont contactés par une entreprise qui ne fait pas partie de leurs contacts.

Lorsque le message est reçu, les utilisateurs verront une nouvelle interface et pourront décider de bloquer l’entreprise ou de l’ajouter à leurs contacts.

La nouveauté a été découverte par WABetaInfo et est actuellement en test bêta. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, dès que vous recevez un message d’un compte Whatsapp Business inconnu, vous verrez un nouveau message qui expliquera la situation et vous demandera s’il faut bloquer cette entreprise en particulier ou l’ajouter à vos contacts.

Dans le premier cas, cette entreprise ne pourra plus vous envoyer de messages, tandis que dans le second, elle pourra vous contacter pour des promotions et autres actualités.