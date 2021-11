Apple Music a été poursuivie pour violation présumée du droit d’auteur et « publicité mensongère et trompeuse ».

Plus précisément, Apple a été accusée d’avoir inclus un morceau dans Apple Music qui enfreint les droits d’une chanson originale. Dans le même temps, le détenteur des droits d’auteur prétend qu’Apple a profité de la piste en l’utilisant dans une publicité en ligne.

Charming Beats prétend détenir les droits d’auteur sur une chanson intitulée « Anything You Synthesize ». Selon la plainte, un morceau supplémentaire intitulé « Caramelo » du rappeur français Ninho représente une variante musicale qui est une reproduction sans licence de leur travail. De plus, les paroles de Caramelo ont été affichées sur le site Web d’Apple, avec un court extrait et un lien pour écouter la chanson complète sur Music.

« Apple a fait la promotion de la chanson Caramelo, lui donnant une grande visibilité sur son site Web, mais il s’agissait d’une publicité mensongère et trompeuse. En fait, Caramelo n’était pas disponible sur Apple Music à ce moment-là. »

De plus, la société Charming Beats affirme que cette même publicité d’Apple incluait une vidéo de l’artiste DeeBaby :

« DeeBaby est l’artiste tristement célèbre qui a été largement critiqué pour ses déclarations transphobes. Dans la même annonce, Apple a endommagé une chanson protégée par le droit d’auteur et promu une chanson d’un artiste transphobe. »

La plainte nécessite un procès devant jury et des dommages-intérêts de 30 000 $ à 150 000 $.