Les analystes de Morgan Stanley disent qu’Apple Car pourrait détruire l’industrie automobile telle que nous la connaissons aujourd’hui, même pour les choix stratégiques envisagés par Apple.

Selon les prévisions de Morgan Stanley, Apple représentera un tournant dans le secteur automobile avec son Apple Car, bien que de manière lente et progressive. Les analystes confirment la prévision de 2025 comme date de lancement de la première voiture entièrement autonome d’Apple, avec une production de quelques milliers d’unités qui augmentera progressivement jusqu’en 2030. Selon les dernières rumeurs, il semble qu’Apple pourrait annoncer un partenaire stratégique pour la production de l’Apple Car dès 2022.

Pour Morgan Stanley, cependant, il est difficile que la première Car sans volant ni pédales soit achetée par des particuliers, étant donné que l’entreprise lancera probablement une sorte de service d’autopartage : « Nous ne pensons pas que les consommateurs pourront posséder une voiture complètement autonome, mais ils s’engageront avec des abonnements mensuels ou annuels pour pouvoir conduire des Apple Cars ou d’autres voitures similaires ». Une question de coûts, surtout dans les premières années.

La grande valeur des véhicules entièrement autonomes sera le temps, car les passagers pourront atteindre leur lieu de travail ou toute autre destination tout en lisant des nouvelles, en envoyant des e-mails et en effectuant d’autres tâches autrement impossibles à accomplir en conduisant. Selon des études récentes, les automobilistes et les passagers passent plus de 600 milliards d’heures dans les voitures chaque année.

« Quelle est la valeur d’une heure pour ceux qui voyagent dans une voiture Apple ? » demandent les analystes. « Nous ne savons pas. Mais 600 milliards d’heures multipliées par n’importe quel nombre, c’est un très grand nombre ».