Apple a sorti une nouvelle vidéo de sa série « Shot on iPhone », cette fois commandée au réalisateur français Michel Gondry, connu pour des films tels que » Si tu me quitte, je t’efface « , » Be Kind Rewind « , » The Green Hornet » et » L’art du sommeil « .

La vidéo, intitulée « A Dozen Eggs », se concentre sur des œufs dans divers décors et situations fantastiques, se terminant par une photo de poulets prise avec l’iPhone‌. À noter que l’intégralité du court métrage a été tournée sur l’iPhone 13 Pro.

« Que se passe-t-il quand on prend une dizaine d’œufs, qu’on ajoute un iPhone 13 Pro et qu’on se lance dans l’esprit inventif de Michel Gondry ? Le simple devient cinéma. »

› Les iPhone 13 / 13 Pro, iPad 9 et iPad mini 6 sont officiellement en vente !

Apple partage régulièrement des vidéos et des photos « Shot on iPhone‌ » et constitue l’une des campagnes publicitaires les plus anciennes de l’entreprise. La vidéo « A Dozen Eggs » tournée avec l’iPhone pourrait également arriver dans des publicités télévisées et sur les réseaux sociaux. Voici le résultat :