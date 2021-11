Le documentaire The Line en plusieurs épisodes et la série animée Harriet l’espionne arrivent sur Apple TV+.

The Line

« The Line » est une docu-série qui suit l’histoire vraie de l’ancien Navy Seal Eddie Gallagher, accusé de crimes de guerre après avoir été photographié en Irak avec un cadavre dans les mains. Gallagher a été accusé de meurtre. Le podcast officiel de The Line est déjà disponible depuis quelques temps et a natcipé la mini-série sur Apple TV+ qui se composera de quatre épisodes.

Cette série originale Apple offre une perspective unique sur des aspects inédits de l’histoire d’Eddie Gallagher, le Navy Seal américain accusé d’avoir commis des crimes de guerre, avant d’être acquitté de toutes les charges sauf une : avoir posé avec un cadavre pour prendre une photo.

Les quatre épisodes disponibles sur Apple TV+ raconteront le cas du peloton Navy SEAL qui a accusé en 2018 son commandant de crimes de guerre.

Harriet l’espionne

Cette série animée suit l’histoire de la petite Harriet, une fillette de onze ans franche et toujours curieuse. Son objectif est de devenir une grande écrivaine, mais pour ce faire, elle doit tout savoir et donc espionner tout le monde.

Les six épisodes sont déjà disponibles sur Apple TV+.