Clubhouse a publié une mise à jour pour son application iOS qui permet des sous-titres en direct pour les chambres individuelles.

C’est l’une des fonctionnalités les plus attendues par les utilisateurs de Clubhouse, puisque le réseau social est entièrement basé sur l’audio. Grâce aux sous-titres, les personnes sourdes ou malentendantes pourront utiliser l’application sans problème.

Tel que rapporté par TechCrunch, la fonction de sous-titres en temps réel prend actuellement en charge 13 langues différentes, à savoir l’anglais, le cantonais, le chinois mandarin, le chinois Yue, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, l’espagnol, l’arabe, le russe et le turc. La société affirme que l’application peut avoir des difficultés à comprendre les langues autres que l’anglais, étant donné que la fonctionnalité est toujours en version bêta.

closed captioning is here for iOS! update your app now to see it in action in live rooms.

here’s a lil’ example, in case you need convincing… pic.twitter.com/v2poAjE2Pl

— Clubhouse (@Clubhouse) November 17, 2021