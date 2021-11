Une étude a examiné en détail l’impact que le nouveau programme de réparation en libre-service pourrait avoir sur le cycle de vie moyen des iPhone.

Dans le cadre du programme de réparation en libre-service, Apple fournira des pièces d’origine, des outils et des manuels originaux aux clients individuels qui souhaitent réparer leur iPhone 12, iPhone 13 et Mac en interne pour le remplacement de l’écran, de la batterie et de l’appareil photo. La nouvelle a fait grand bruit, car jusqu’à il y a quelques jours, Apple se prononçait contre le droit de réparer soi-même pour d’éventuels problèmes de sécurité, alors qu’aujourd’hui, elle donne à chacun la possibilité de le faire.

Consumer Intelligence Research Partners s’est penché sur les implications que ce changement de stratégie pourrait avoir sur les ventes des nouveaux iPhone. Plus précisément, l’étude a examiné les dommages de l’écran et l’état de la batterie en tant que prédicteurs de la demande de réparations en libre-service, ce qui fournit à son tour une indication des interruptions potentielles du cycle de mise à jour de l’iPhone.

L’enquête menée auprès de 2 000 clients Apple aux États-Unis a révélé que seule une petite fraction des utilisateurs utilisera la réparation en libre-service pour reporter l’achat d’un nouvel iPhone.

« D’après ce que les consommateurs disent de l’état de leurs iPhone actuels, il semble que peu de propriétaires utiliseraient le programme de réparation en libre-service d’Apple pour reporter l’achat de leur prochain iPhone.

De toute évidence, les efforts continus d’Apple pour améliorer la durée de vie de l’écran et la qualité de la batterie sur les nouveaux iPhone ont porté leurs fruits, même si les consommateurs continuent de se plaindre, en particulier de la durée de vie de la batterie. D’après ce que les clients disent de l’état de leurs anciens iPhone, la plupart de ces appareils sont toujours fonctionnels et ne nécessitent donc aucune réparation. »

Environ 6% des personnes interrogées ont déclaré que l’écran de leur iPhone était fissuré et inutilisable, une condition qui nécessiterait un remplacement ou une réparation, tandis que 12% ont signalé un écran cassé mais utilisable. La durée de vie de la batterie semble être un problème plus important, avec 14% des clients interrogés affirmant que la batterie était suffisamment mauvaise pour devoir être rechargée toutes les deux heures.

Selon CIRP, le fait que seul un petit pourcentage de clients ait besoin d’effectuer des réparations signifie que le programme activé par Apple n’aura pas d’impact sur les ventes des nouveaux iPhone, également parce que la plupart des utilisateurs continueront avec les cycles de mise à jour actuels principalement dictés par le l’actualité des différents modèles, et non la situation de leur iPhone actuel.