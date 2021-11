Apple poursuit ses recherches sur les technologies pouvant lui permettre de fabriquer un iPhone et une Apple Watch entièrement en verre.

Le nouveau brevet, intitulé « Appareil électronique avec une coque en verre » vient d’être accordé à Apple. En particulier, le brevet se concentre sur les appareils électroniques avec des coques en verre à six faces et des boîtiers du même matériau qui s’étendent tout autour d’un iPhone ou d’une Apple Watch.

Sur l’iPhone, les fonctions de l’écran tactile seraient activées sur les six côtés, même si dans certaines positions, il ne sera pas possible d’effectuer des commandes tactiles, ce qui facilitera la prise en main sans rien activer accidentellement.

Le brevet explique comment ce matériau peut être courbé, effilé et empilé pour créer un boîtier tout en verre, avec des boîtiers pour des composants tels que des haut-parleurs et des microphones. Apple suggère également que certaines des surfaces de verre peuvent avoir des textures différentes pour les différencier des zones d’entrée voisines.

Apple a répertorié diverses implémentations pour permettre l’accès à l’intérieur de l’appareil, vraisemblablement pour la fabrication et les réparations, telles que la suppression d’une fenêtre ou ce qu’Apple appelle une section « plug ». Cela vous permettrait d’extraire les composants internes de la même manière que la dernière télécommande Siri pour Apple TV.

Le brevet montre également comment le logiciel de l’appareil pourrait s’intégrer à une conception tout en verre pour s’adapter dynamiquement en fonction de la façon dont l’utilisateur tient et oriente l’appareil, avec des informations supplémentaires affichées sur les bords extérieurs et les éléments d’interface utilisateur se déplaçant sur la surface.

En plus de l’iPhone, le brevet montre également l’Apple Watch et le Mac Pro entièrement en verre. Même sur Apple Watch, il serait possible d’exploiter divers côtés pour effectuer des commandes tactiles, tandis que sur Mac Pro, il s’agirait principalement d’une bizarrerie esthétique.