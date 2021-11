Les employés d’Apple commenceront à retourner dans les bureaux de l’entreprise à partir du 1er février, selon une note envoyée aujourd’hui par le PDG d’Apple, Tim Cook.

La note, découverte par The Information, indique que les employés retourneront dans les bureaux d’Apple à partir de février, le personnel du campus de Cupertino et de divers bureaux d’entreprise revenant un ou deux jours par semaine. A partir de mars, le retour au bureau est prévu les lundi, mardi et jeudi, tandis que les mercredi et vendredi ils continueront à travailler à domicile. Les équipes qui ont un plus grand besoin de travailler en personne ne pourront pas accéder à l’expérience de travail hybride.

Apple permettra aux employés de travailler à distance jusqu’à un mois par an, une augmentation par rapport aux deux semaines annoncées par l’entreprise plus tôt cette année. « Cela offre plus d’opportunités de voyager, d’être plus proche de vos proches ou simplement de bousculer vos routines », a déclaré Cook aux employés.

Rappelons que le retour au bureau demandé par Apple a été critiqué par de nombreux salariés, qui après un an de télétravail avec d’excellents résultats souhaiteraient continuer dans cette voie. Pour Tim Cook, cependant, il y a des choses essentielles qui ne peuvent être vécues qu’en collaborant en personne.