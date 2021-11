Une première bande-annonce de « Mariah’s Christmas: The Magic Continues » a été publiée par Apple et montre Zane Lowe d’Apple Music présentant Mariah Carey.

Suite à l’annonce du retour de Mariah Carey sur Apple TV+ avec un deuxième spécial Noël, Apple a maintenant publié une courte bande-annonce et confirmé la date de sortie du spécial sur la plateforme de streaming.

Exceptionnellement, Apple a d’abord publié la bande-annonce sur Twitter au lieu de sa chaîne YouTube. « Je ne peux pas m’empêcher de célébrer Noël avec le monde », dit Carey dans la bande-annonce de 36 secondes.

« Mariah’s Christmas: The Magic Continues » sera diffusé à partir du vendredi 3 décembre sur TV+. En plus de montrer la première et unique performance du nouveau single de Mariah Carey « Fall in Love at Christmas », la spéciale verra la chanteuse et ses enfants partager « des moments de vacances préférés ».

Pendant les vacances, Apple diffusera également le spécial Noël 2020, bien qu’aucune date n’ait encore été annoncée à ce sujet.