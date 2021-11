Selon un nouveau rapport de DigiTimes, Apple lancera son modem 5G dans les modèles d’iPhone de 2023 et le composant ne sera pas intégré aux puces de la série A.

DigiTimes dit que 2022 sera la dernière année que Qualcomm expédiera tous les modems dans les modèles d’iPhone. Plus tard, les iPhone devraient commencer à utiliser un modem 5G conçu en interne par Apple. Ce modem 5G qu’Apple a développé pour les « iPhone » de 2023 sera distinct de la puce de la série A, provisoirement appelée « A17 ». C’est une tendance contraire à ce qui se passe dans le monde Android qui essaie d’avoir des modems personnalisés, qui ont l’intention d’intégrer à la fois le processeur cellulaire (CP) et le processeur d’application (AP) directement dans le System on Chip (SoC) de l’appareil.

TSMC, une société taïwanaise qui fournit actuellement toutes les puces d’Apple, s’apprête à fournir à la firme de Cupertino son premier modem conçu sur mesure. Ce rapport confirme ce que Qualcomm a déclaré récemment, selon lequel il prévoit de ne fournir que 20% des puces de modem à Apple en 2023, suggérant que le géant californien s’auto-fournira jusqu’à 80% des modem 5G requises pour les iPhone à partir de 2023.

Ces 20% seront probablement constitués d’appareils plus anciens ou d’entrée de gamme de la gamme iPhone, étant donné que la société conserve souvent dans sa gamme d’appareils sortis les années précédentes.