Le Parlement européen est parvenu à un accord sur le champ d’application de la législation antitrust envisagée. Auparavant, il n’était pas clair si Apple serait ou non inclus dans les entreprises ciblées, mais il a maintenant été confirmé que ce sera le cas.

Auparavant, il y avait eu plusieurs désaccords sur les objectifs de la loi sur les marchés numériques de l’Union européenne. Certains voulaient qu’elle se concentre uniquement sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, tandis que d’autres voulaient inclure même les plus grandes entreprises technologiques. Comme le rapporte le Financial Times, il a finalement été décidé d’appliquer cette législation plus largement et également de cibler des entreprises comme Apple.

Plus précisément, la nouvelle loi antitrust de l’UE affectera toutes les entreprises ayant une capitalisation boursière d’au moins 80 milliards de dollars et offrant au moins un service Internet, tel que la recherche en ligne. Traduit en termes pratiques, le DMA touchera également Google, Amazon, Microsoft, Alibaba, Booking et Apple.

Le principal risque pour Apple concerne l’App Store. L’Europe n’a pas encore décidé s’il s’agit d’un monopole ou non, mais si c’est le cas, l’entreprise pourrait être contrainte de revoir toute la gestion de sa boutique dans les pays européens, en permettant par exemple aux développeurs de choisir d’autres systèmes de paiement in-app.

Nous en saurons plus dans les semaines à venir, lorsque le Parlement européen reviendra voter sur cette question.