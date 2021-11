Les dépenses d’Apple en acquisitions en 2021 ne s’élèvent qu’à 33 millions de dollars.

Comme le rapporte AboveAvalon, le chiffre de 33 millions de dollars est le plus bas jamais enregistré dans l’histoire récente d’Apple en ce qui concerne les acquisitions d’autres sociétés. Depuis 2006, Apple a dépensé 20,6 milliards de dollars en fusions et acquisitions, soit en moyenne plus de 1 milliard de dollars par an.

L’analyste Neil Cybart estime qu’Apple a réalisé peu d’acquisitions en 2021 en raison de la situation actuelle des futurs produits :

« Je soupçonne que 2021 a été une année calme pour les fusions et acquisitions d’Apple, car l’entreprise se trouve à un moment particulier du point de vue du pipeline de produits. Au cours des cinq dernières années, les plans de réalité mixte / RA d’Apple ont été le catalyseur d’environ 20% des transactions d’acquisition. Maintenant que le lancement de ce casque est plus proche, Apple n’a plus besoin d’acquérir de nouvelles sociétés pour faire avancer son projet.

Pendant ce temps, les projets de R&D à long terme comme le projet Titan sont encore trop éloignés pour conduire à une ruée soudaine vers les fusions et acquisitions. Au cours des cinq dernières années, seules trois acquisitions d’Apple peuvent être liées à ses ambitions automobiles. »

La stratégie de rachat d’Apple consiste à combler les lacunes en matière de personnel et de technologie en concluant des accords avec des entreprises beaucoup plus petites, et cela devrait continuer à l’avenir. Les exceptions récentes sont très rares, comme l’acquisition de Beats.