La campagne promotionnelle de la série Apple TV+ « Ted Lasso » est l’une des quatre séries à être nominées pour les ICG Publicists Awards.

« Ted Lasso » a reçu une nomination pour le Maxwell Weinberg Publicist Showmanship Award, qui sera présenté lors de la 59e édition des ICG Publicists Awards en mars 2022. Les organisateurs n’ont trouvé que quatre campagnes publicitaires télévisées dignes de considération, au lieu du maximum de six. Selon Deadline, Sarah Carragher, responsable de la publicité pour la série Apple TV+, a été nominée avec son équipe pour promouvoir la première saison de « Ted Lasso ».

« Ted Lasso » rencontrera « Batwoman » de Warner, la deuxième saison de « The Underground Railroad » d’Amazon et « WandaVision » de Disney. L’année dernière, l’équipe qui a créé la campagne marketing « The Mandalorian » de Disney+ a gagné dans cette catégorie.