Apple pourrait intégrer la technologie Wi-Fi 6e sur le prochain iPhone 14, malgré les incertitudes sur la pénurie de composants clés.

Le Wi-Fi 6e est l’évolution de la technologie Wi-Fi 6 actuellement intégrée sur les derniers iPhones. La nouvelle génération sera en mesure d’offrir des vitesses encore plus élevées et de fonctionner sur la bande 6 Hz, de sorte qu’aucun appareil hérité ne pourra y accéder. Les appareils Wi-Fi 6e pourront fonctionner sur Wi-Fi 6 et d’autres normes antérieures, mais aucun appareil sans prise en charge 6e ne pourra accéder à la bande 6 Hz.

Du point de vue de la capacité, il aura accès à 59 canaux sans chevauchement, de sorte que des lieux tels que des stades, des salles de concert et d’autres environnements à haute densité offriront beaucoup plus de capacité avec moins d’interférences. Pas impossible qu’Apple veuille montrer la voie en adoptant le Wi-Fi 6e.

Cependant, les puces Wi-Fi ont besoin de composants connus sous le nom de Low Temperature Co-fired Ceramic (LTCC), et la norme Wi-Fi 6e en exige encore plus. Cela, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, signifie que les stocks seront rares. Apple devrait donc pouvoir s’approvisionner adéquatement pour l’iPhone 14, faute de quoi cette nouveauté sera repoussée à 2023.