Avec le programme de réparation en libre-service, Apple fournira des pièces d’origine, des outils et des manuels d’origine aux clients individuels qui souhaitent réparer l’iPhone 12, l’iPhone 13 et le Mac à domicile.

Avec les réparations en libre-service, les clients qui pensent pouvoir effectuer une réparation à faire eux-mêmes auront accès aux pièces et outils Apple d’origine. La réparation en libre-service sera initialement active pour les réparations d’iPhone 12 et d’iPhone 13, et arrivera bientôt pour les Mac avec puces M1. Bien entendu, les utilisateurs qui ne souhaitent pas effectuer de réparations en libre-service peuvent toujours s’appuyer sur les centres de service agréés Apple et d’autres sociétés faisant partie du programme des fournisseurs de réparation indépendants.

La phase initiale de la réparation en libre-service se concentrera sur les pièces qui sont le plus souvent appelées dans les centres de service, telles que l’écran, la batterie et les appareils photo de l’iPhone. La possibilité d’effectuer d’autres réparations sera disponible plus tard en 2022.

Voici les mots de Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple :

« L’élargissement de l’accès aux pièces d’origine Apple vous offre encore plus de choix lorsque vous avez besoin d’une réparation. Au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de centres de service ayant accès aux pièces, outils et formations Apple d’origine, et nous proposons désormais une option supplémentaire pour ceux qui souhaitent effectuer eux-mêmes leurs réparations. »

Comme l’explique Apple, pour effectuer une réparation en toute sécurité, vous devrez d’abord consulter le manuel de réparation. Par la suite, il sera possible de passer une commande de pièces et d’outils d’origine Apple via la boutique en ligne Apple Self Service Repair. Après la réparation, toute personne retournant une pièce usagée pour recyclage recevra un crédit à dépenser sur son prochain achat.

› Les iPhone 13 / 13 Pro, iPad 9 et iPad mini 6 sont officiellement en vente !

La nouvelle boutique proposera plus de 200 pièces détachées et outillages d’origine, qui vous permettront d’effectuer les réparations les plus courantes pour l’iPhone 12 et l’iPhone 13. Le service Self Service Repair s’adresse évidemment aux personnes spécialisées dans l’assistance technique qui ont les compétences et les expérience requise pour réparer des appareils électroniques. Cela signifie que, pour la plupart des clients, la meilleure option reste de s’adresser à un prestataire de services professionnel avec des techniciens certifiés.

Ce nouveau programme sera lancé en 2022.