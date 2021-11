Google a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités sur Google Maps pour iOS conçues pour aider les acheteurs lors de leurs achats de vacances.

Avec Area Busyness, Google combine les informations des entreprises à proximité pour informer l’utilisateur lorsqu’une certaine zone est la plus fréquentée. Google explique que cette fonctionnalité peut aider à identifier les zones particulièrement fréquentées à éviter à certains moments, ajoutant que cette nouvelle fonctionnalité sera déployée à temps pour la saison des vacances.

La fonction Directory, quant à elle, est conçue pour faciliter les déplacements dans les centres commerciaux, les aéroports et les gares des différents transports en commun. Cet onglet permettra aux utilisateurs de voir quels magasins se trouvent dans un centre commercial particulier et de trouver des salons et des parkings à proximité des aéroports et d’autres stations de transport en commun, ainsi que leurs heures d’ouverture et de fermeture. Le nombre de centres commerciaux et de stations de transport couverts par cette fonctionnalité augmentera au cours des prochaines semaines.

Pour les restaurants, Google ajoute des fourchettes de prix fournies par d’autres utilisateurs de Google Maps pour donner aux gens une idée de combien coûte plus ou moins cher une entreprise. Google a également facilité le partage des avis dans l’application.