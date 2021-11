Qualcomm a organisé aujourd’hui un événement pour les investisseurs axé sur le dévoilement de sa technologie de « nouvelle génération », y compris une nouvelle puce PC conçue en collaboration avec Nuvia.

Nuvia est la startup de puces fondée par trois anciens ingénieurs d’Apple qui ont travaillé à la fabrication des puces de la série A, que Qualcomm a acquises plus tôt cette année. L’acquisition de Nuvia par Qualcomm a été un peu compliquée. Gerard Williams, PDG de Nuvia et maintenant vice-président senior de l’ingénierie de Qualcomm, a quitté Apple en mars 2019. Peu de temps après, il a été poursuivi par la firme de Cupertino, qui prétend que Williams a tiré parti de la technologie Apple dans sa nouvelle entreprise et a incité d’autres employés d’Apple à le rejoindre.

Williams a répondu en déclarant qu’Apple traquait illégalement ses messages texte et que sa soi-disant « rupture de contrat » était inapplicable. Pour le moment, le litige est toujours ouvert. Indépendamment de la bataille juridique entre Williams et Apple, Qualcomm a décidé d’aller de l’avant, intégrant l’équipe et la technologie Nuvia. L’objectif de Qualcomm est clair : créer une puce capable de rivaliser avec les puces Apple Silicon des Mac.

Les premières puces Qualcomm arrivent en collaboration avec Nuvia

Aujourd’hui, Qualcomm a annoncé que ses processeurs PC de nouvelle génération ont été repensés par l’équipe Nuvia. Les nouvelles puces sont conçues pour « établir la référence en matière de performances pour les PC Windows » et servir de « leader en matière de performances et d’autonomie de la batterie ». Qualcomm a défini ces puces comme une « solution qui peut rivaliser avec la série M d’Apple ».

Les nouvelles puces conçues par Nuvia n’arriveront cependant pas de sitôt. Les premiers produits grand public dotés de ces puces n’arriveront qu’en 2023. Cela donne bien sûr à Apple deux ans supplémentaires pour améliorer encore ses puces Apple Silicon.