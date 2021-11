Apple a tenu sa promesse et, avec la dernière version bêta d’iOS 15.2, a supprimé toutes les restrictions sur les réparations d’écran par des tiers sur l’iPhone 13.

Comme confirmé ces dernières heures, la bêta 3 d’iOS 15.2 permet de réparer l’écran sans désactiver le Face ID. Comme vous vous en souviendrez, avec l’iPhone 13, Apple avait ajouté un petit microcontrôleur qui associait l’appareil à son écran, rendant impossible pour les clients ou les centres non autorisés de remplacer l’écran. Les techniciens autorisés travaillant pour ou avec Apple pourraient utiliser Apple Services Toolkit 2 pour enregistrer une réparation sur les services cloud d’Apple, synchronisant ainsi les numéros de série de l’iPhone et de l’écran. Sans cette autorisation, Face ID ne fonctionnait plus après le remplacement « non officiel » de l’écran.

Suite à diverses critiques, Apple a décidé de revenir sur ses pas et de désactiver cette limitation, permettant ainsi le remplacement de l’écran même dans des centres non autorisés ou par des utilisateurs plus expérimentés. La seule notification qui apparaît après un remplacement non officiel est la suivante : » Impossible de déterminer si l’écran de votre iPhone est un composant Apple d’origine. Allez dans Paramètres pour plus d’informations « . Des alertes similaires pour les remplacements de batterie non autorisés sont sur iOS depuis 2019 et servent à dissuader les utilisateurs d’effectuer des réparations à faire soi-même ou non autorisées.