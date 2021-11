Apple s’intéresse de plus en plus au contenu et aux événements sportifs à apporter à sa plateforme TV, comme en témoigne le nouveau framework « SportsKit » pour iOS et tvOS découvert à ces heures.

9to5Mac a en effet découvert des références au framework « SportsKit » dans la dernière bêta d’iOS 15.2, mais pour le moment il n’y a toujours pas beaucoup de détails sur ce nouvel élément. En fait, Apple développe toujours son nouveau framework dédié au sport, mais on sait qu’il sera certainement intégré à l’application Apple TV, à Siri et aussi aux widgets de l’écran d’accueil.

Le widget « SportsKit » inclut la possibilité de recevoir des mises à jour en temps réel sur les résultats des matchs pour divers sports. À ce jour, Siri peut déjà fournir les résultats sportifs, Apple souhaite donc probablement étendre cette interaction à d’autres parties d’iOS et de tvOS.

De plus, l’API liée à SportsKit est actuellement développée en tant que cadre privé, ce qui signifie que la fonctionnalité ne sera pas disponible pour tous les développeurs. L’idée d’Apple est de n’accorder ces API qu’à certains partenaires liés aux événements sportifs.

Avec ce cadre, Apple devrait également faciliter l’apport de nouvelles chaînes et plateformes sportives à Apple TV+, peut-être même avec des événements en direct.