Amazon a publié une nouvelle mise à jour pour l’application Amazon Photos pour les appareils iOS avec une expérience repensée. La version 8.0 facilite plus que jamais la recherche de photos, revivre des souvenirs et plus encore.

Amazon a annoncé cette mise à jour dans un article de blog. Cette « refonte complète » offre également une expérience plus sécurisée avec un stockage privé des photos et des vidéos des utilisateurs, ainsi qu’un contenu plus personnalisé avec des présentations et des collages organisés automatiquement.

De plus, Amazon annonce que les membres Prime bénéficient d’un stockage illimité pour les photos en pleine résolution, ainsi que de 5 Go pour les vidéos. En dehors de cela, cette mise à jour introduit également :

Écran d’accueil simplifié : accédez facilement à vos photos, présentations personnalisées et informations de compte ;

Revivez vos souvenirs : les diaporamas personnalisés offrent un accès régulier aux souvenirs photo. Regardez un flux quotidien avec vos souvenirs, par exemple ce qui s’est passé aujourd’hui au cours des années passées, ou des voyages spéciaux, les faits saillants de l’année et plus encore ;

Photos faciles à trouver : utilisez les filtres du tableau de bord pour trouver vos photos préférées de personnes, de lieux, de dates et plus en un instant.

Vous pouvez télécharger la dernière mise à jour d’Amazon Photos via l’App Store.