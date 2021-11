Selon les analystes de Wedbush, Apple pourrait vendre plus de 80 millions d’iPhone au cours du trimestre de Noël, malgré des problèmes d’approvisionnement.

Dans une note envoyée aux investisseurs, l’analyste en chef de Wedbush, Daniel Ives, écrit que les délais de livraison de l’iPhone 13 Pro continuent de s’allonger. Pour cette raison, il estime que la demande dépasse l’offre d’environ 15%.

« Malgré la pénurie de puces et la logistique du Rubik’s cube avec laquelle Apple (et tous les autres fournisseurs de technologies, automobiles et détaillants) doit faire face, nous constatons une augmentation de la demande aux États-Unis et en Chine pour l’iPhone 13, ce qui est un signe qu’Apple pourrait dépasser les 80 millions d’iPhone vendus au quatrième trimestre. »

L’analyste pense qu’Apple est en passe de vendre environ 40 millions d’unités d’iPhone entre le Black Friday et Noël, ce qui pourrait établir un nouveau record pour l’entreprise. Au total, les iPhone vendus au cours des trois derniers mois de 2021 devraient atteindre 80 millions. Rien qu’en Chine, environ 15 millions d’iPhone seront vendus, mais les AirPods connaîtront également de fortes ventes.