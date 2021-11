Cette année également, Apple vous permet de consulter le résumé des chansons et des artistes que vous avez le plus écoutés sur Apple Music.

Contrairement à Spotify Wrapped, Apple Music Replay est toujours disponible et mis à jour toute l’année, mais c’est à partir de novembre qu’il est logique de jeter un œil pour savoir quelles chansons et quels auteurs nous avons le plus écoutés. Malheureusement, ces informations ne sont pas intégrées dans l’application Apple Music. Il est donc nécessaire d’accéder à un site externe pour visualiser toutes les informations. Dans l’application, seule la playlist concernée est accessible dans l’onglet « Écouter maintenant », qui propose une liste des différentes chansons, mais sans aucune autre information supplémentaire.

Pour afficher toutes les données sur votre Apple Music Replay :

Visitez replay.music.apple.com.

Connectez-vous avec le même identifiant Apple que vous utilisez avec votre abonnement Apple Music.

Cliquez sur Obtenir votre Replay Mix

Apple Music Replay affiche le temps d’écoute total pour l’année en cours, ainsi qu’une liste de lecture des 100 chansons, artistes et albums les plus écoutés. Pour partager votre Apple Music Replay sur les réseaux sociaux, ouvrez Music, sélectionnez la liste de lecture Replay 2021 dans Écouter maintenant, cliquez sur les trois points en haut à droite, cliquez sur Partager la liste de lecture et choisissez la chaîne que vous préférez.