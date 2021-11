Sam Jadallah, Head of Home Services d’Apple, a quitté l’entreprise après deux ans à la tête des initiatives dédiées à la maison intelligente.

Sam Jadallah a fait ses adieux sur LinkedIn, où il a déclaré que c’était « un plaisir d’être entrepreneur au sein d’Apple et de créer des produits à grande échelle ». Au cours des deux dernières années, Jadallah a travaillé sur des projets de clés numériques dans Wallet et HomeKit.

Apple a embauché Jadallah en 2019, et son arrivée a fait la une des journaux car l’ingénieur venait directement de Microsoft pour renforcer les efforts de l’entreprise en matière de maison intelligente. Avant Microsoft, il avait dirigé la société de serrures intelligentes de luxe Otto.

Son arrivée chez Apple a été considérée comme un effort supplémentaire de l’entreprise dans l’espace domestique, principalement lié aux technologies HomeKit et HomePod. Malgré l’engagement de Jadallah et de son équipe, Apple reste à ce jour à la traîne d’Amazon et de Google, notamment en ce qui concerne les enceintes connectées, étant donné que le HomePod n’a pas eu le succès espéré.

Au cours des deux années qui ont suivi l’embauche de Jadallah, Apple a lancé plusieurs nouvelles initiatives « HomeKit ». En plus d’étendre les fonctionnalités de l’application Wallet avec des clés numériques, Apple a également ajouté la prise en charge de Thread, a travaillé sur la naissance de Matter et a introduit de nouvelles fonctionnalités ‌HomeKit‌ telles que HomeKit Secure Video.

On ne sait pas pourquoi Jadallah a quitté Apple ou ce qu’il envisage de faire ensuite, ni comment son départ aura un impact sur l’équipe des services Home d’Apple. Ce que nous savons, c’est que l’entreprise parie beaucoup sur ce secteur, avec le HomePod et l’Apple TV qui devront servir de plaque tournante de la maison intelligente des utilisateurs, peut-être même avec un futur appareil qui combine les deux fonctions.