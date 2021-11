Apple TV+ a annoncé la date de lancement des nouveaux épisodes de Fraggle Rock, avec l’arrivée de la saison inédite « Back to the Rock ».

Depuis quelques années, Apple TV+ s’est vu attribuer les droits de la franchise Fraggle Rock, mais jusqu’à présent, le service de streaming se limitait à proposer le catalogue d’épisodes anciens. La grande nouvelle de cet accord était qu’Apple avait commandé la création de nouveaux épisodes et aujourd’hui, nous avons enfin un nom et une date officiels.

Les 13 épisodes de la série « Fraggle Rock : Back to the Rock » arriveront sur Apple TV+ à partir du 21 janvier 2022. Les nouveaux épisodes utiliseront l’emblématique grotte magique de la saga, pour le plus grand bonheur de tous les fans de Fraggle Rock.