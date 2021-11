Amazon a publié l’application Mac native du service de streaming Amazon Prime Video.

Avec cette application, tous les abonnés d’Amazon Prime Video peuvent regarder des films, des séries télévisées et des programmes sportifs, y compris des séries Amazon Originals comme The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel et Jack Ryan de Tom Clancy. L’application affiche également des recommandations personnalisées en fonction des préférences de l’utilisateur, tout comme les applications pour iPhone, iPad et Apple TV.

Sur Mac, il sera également possible de télécharger des vidéos pour les regarder hors ligne, de continuer à regarder des films et des séries télévisées en mode Image dans l’image tout en utilisant d’autres applications ou sites Web, d’acheter ou de louer des films récemment sortis et des séries télévisées populaires, de créer plusieurs profils et de lire le info des différents contenus grâce à l’accès X-Ray fourni par iMDb.

L’application est disponible gratuitement sur le Mac App Store. Les utilisateurs peuvent s’abonner à Amazon Prime Video à partir de ce lien.