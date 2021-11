Bonne nouvelle, Apple annonce l’arrivée prochaine du jeu « Disney Melee Mania » sur Apple Arcade.

« Disney Melee Mania » de Mighty Bear amènera les utilisateurs à unir leurs forces avec divers personnages pour lutter contre d’autres joueurs. Dans le jeu, il sera possible de choisir les personnages les plus emblématiques et célèbres de Disney et Pixar tels que Mickey Mouse, Elsa, Wreck-It Ralph et Buzz l’Éclair. Chaque joueur choisira son héros pour combattre en 3v3 avec d’autres amis. L’objectif est de devenir les champions Disney par excellence.

Voici les principales caractéristiques :

Des combats de 5 minutes pour des courses rapides et pleines d’adrénaline

12 campagnes au choix

Divers modes de jeu

Personnalisez vos batailles avec divers costumes et équipements

Des événements réguliers qui seront organisés dans le jeu

Pour l’heure, Apple n’a pas encore partagé la date de lancement de ce jeu sur Apple Arcade.