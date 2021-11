Après avoir réduit sa flotte à 69 voitures pour les tests de conduite autonome en Californie, Apple a élargi le nombre de conducteurs impliqués dans les différents tests.

Comme le note macReports, l’entreprise compte désormais 137 conducteurs et pourrait bientôt atteindre 154 à partir d’octobre 2021. Le nombre de voitures qu’Apple utilise pour effectuer ces tests reste inchangé à 69.

Selon le DMV californien, Apple n’a pas encore demandé l’autorisation de tester des voitures autonomes sans conducteur, signe que l’entreprise développe toujours des parties essentielles de son système. Au total, l’entreprise a signalé six collisions de ses véhicules.

Pour le moment, ce sont les seules nouvelles officielles sur l’Apple Car : la société travaille sur son propre système de conduite autonome, qui pourrait théoriquement également être conçu pour être vendu aux constructeurs automobiles et non comme un système à utiliser dans l’Apple Car. Toutes les rumeurs, cependant, vont dans le sens inverse et il semble désormais certain qu’Apple souhaite construire son propre véhicule autonome dans les sept prochaines années.