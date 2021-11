iOS 15 vous permettra d’ajouter une carte d’identité et un permis de conduire dans l’application Wallet, mais ce n’est qu’au cours des dernières heures que des détails sont apparus sur les accords entre Apple et les États qui lanceront cette fonctionnalité dans les prochains mois.

CNBC a découvert des documents qui offrent plus de détails sur les accords en coulisses entre Apple et les États américains qui lanceront la prise en charge des documents numériques sur Wallet.

L’accord entre Apple et les États prévoit que l’entreprise contrôle les agences gouvernementales chargées de délivrer les cartes d’identité, ce qui dans cette première phase ne concernera que les États-Unis et, en particulier, l’Arizona, le Connecticut, la Géorgie, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, l’Oklahoma et l’Utah. Plus précisément, Apple aura « la seule discrétion » sur la mise en œuvre de la technologie sous-jacente au stockage des documents numériques dans Wallet.

Selon les documents, les États doivent accepter « d’allouer du personnel et des ressources raisonnablement suffisants (tels que le personnel, la gestion de projet et le financement) pour soutenir le lancement du programme à un moment qui sera déterminé par Apple ». Tout cela comprend la réalisation de tests de qualité sur le fonctionnement des identifiants numériques conformément aux exigences de certification d’Apple sur divers appareils.

En outre, l’accord précise que les États doivent « mettre le Programme au premier plan dans toutes les communications adressées au public concernant les justificatifs d’identité numériques ». Apple doit également obtenir l’examen et l’approbation préalables de tous les supports marketing. Les États seront également chargés de vérifier les documents d’identité :

« Apple ne sera pas responsable des résultats de la vérification et l’agence reconnaît que tous les résultats de la vérification sont fournis EN L’ÉTAT et sans aucune garantie, expresse, implicite ou quant à leur exactitude ou leurs performances par Apple. »

Les gouvernements et les agences d’État sont responsables du financement de toutes ces opérations, y compris la maintenance des systèmes nécessaires à l’émission et à la maintenance des identifiants numériques, ainsi qu’à la commercialisation. En outre, « sauf convention contraire entre les parties, aucune des parties ne doit à l’autre partie de commission en vertu du présent accord ».

Apple a donc imposé des limites très strictes pour s’assurer que le service fonctionne correctement avec une compatibilité totale dans Wallet et sur les appareils pris en charge. D’après ce qui est ressorti ces dernières heures, on s’attend à une très longue attente pour l’arrivée de ce service en France.