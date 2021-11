La rivalité entre Apple et Meta pourrait bientôt s’étendre à la réalité augmentée, aux appareils portables et à la domotique.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple et Meta (alias Facebook) vont bientôt se battre non seulement dans le domaine de la confidentialité comme c’est déjà le cas aujourd’hui, mais aussi dans d’autres domaines qui toucheront la réalité augmentée, les appareils portables et la maison intelligente.

Meta, par exemple, travaille sur un casque de réalité mixte appelé Project Cambria qui concurrencera directement un casque similaire sur lequel Apple travaille depuis des années. Cette dernière sera probablement plus chère que la version produite par Meta, mais la concurrence entre les deux sociétés de ce secteur va se renforcer au fil des années.

De plus, l’Apple Watch pourrait bientôt avoir une montre intelligente de marque Meta avec des capacités de santé et de communication en tant que concurrent. Pourtant, Meta se développe dans les produits pour la maison intelligente avec sa gamme Portal, un concurrent direct du HomePod et de HomeKit. Sur ce dernier point cependant, Gurman précise qu’Apple a un grand avantage car elle se concentre depuis plusieurs années sur le secteur de la domotique et pourrait bientôt lancer un décodeur combiné à un haut-parleur intégré, afin de concurrencer directement le Portal et l’Echo Amazon Show.

Au final, Apple et Meta vont bientôt entrer en concurrence sur de nombreux marchés. Reste à savoir qui prendra la tête..?