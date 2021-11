Selon plusieurs développeurs, Apple achète des annonces de recherche sur Google pour les applications les plus rémunératrices de l’App Store.

Plusieurs éditeurs ont déclaré à Forbes qu’Apple achetait des publicités Google qui dirigent les utilisateurs vers une liste d’applications très rentables sur l’App Store.

« Apple essaie de maximiser l’argent qu’elle gagne grâce aux frais d’achat intégrés en dirigeant les gens directement vers les applications et non vers les sites Web », a déclaré une source à Forbes. « Apple s’est rendue compte qu’elle peut gagner plus d’argent avec ces développeurs si elle pousse les gens à se rendre sur l’App Store pour acheter du nouveau contenu, plutôt que de l’envoyer ailleurs ».

Selon le rapport, les applications qui ont été annoncées dans les recherches Google incluent Masterclass, HBO, Babble, Tinder et Bundle. Les annonces ne révèlent pas l’annonceur, bien qu’elles aient toutes des paramètres de suivi presque identiques, ce qui indique probablement qu’une seule entreprise les achète. Il convient de noter qu’il n’y a actuellement aucune certitude que ces annonces de recherche aient été achetées par Apple, comme le note également Forbes.

L’accusation est venue de certains développeurs qui prétendent que ces publicités pénalisent leurs revenus, puisqu’elles mènent directement aux applications et poussent les utilisateurs à activer des abonnements internes, avec une commission relative de 15 à 30 pour cent : « Un utilisateur moyen qui clique sur une publicité peut ne pas savoir que les développeurs n’ont pas placé l’annonce. Si un nouvel utilisateur s’inscrit via l’App Store au lieu du site Web de l’application, l’abonnement est soumis à cette réduction de 15% à 30%. »

De plus, le rapport note que les publicités rendent la publicité plus chère pour les développeurs d’applications réels, car les prix augmentent à mesure que de plus en plus de personnes enchérissent sur les mêmes espaces publicitaires.

Apple n’a pas répondu à la demande de commentaires de Forbes.