Foxconn, le principal fournisseur d’iPhone d’Apple, affirme que la pénurie de puces pourrait durer jusqu’au second semestre de l’année prochaine.

Selon Foxconn, cette pénurie rendra de plus en plus difficile pour les entreprises de recevoir à temps les processeurs nécessaires pour leurs appareils. Apple a commandé assez tôt pour avoir l’exclusivité sur plusieurs composants, mais si la crise se prolonge pendant plusieurs mois, il pourrait aussi y avoir des problèmes plus importants dans la production d’iPhone, Apple Watch, iPad et Mac. Cela pourrait représenter 6 milliards de dollars de ventes perdues.

Malgré cette situation, Foxconn a enregistré d’excellents profits (1,33 milliard de dollars) également grâce à la forte demande pour l’iPhone 13.