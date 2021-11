Après la démission de Julia Roberts, Apple a choisi le nouveau protagoniste de la série originale « The Last Thing He Told Me » que nous verrons bientôt sur Apple TV+.

Jennifer Garner sera donc la vedette et la productrice exécutive de la mini-série « The Last Thing He Told Me », après que Julia Roberts a abandonné son rôle en raison de problèmes de planning par rapport à d’autres projets qu’elle avait déjà commencés.

L’adaptation du roman éponyme de Laura Dave raconte l’histoire d’une femme, interprétée par Garner, qui noue une relation inattendue avec sa belle-fille de 16 ans alors qu’elle tente de percer le mystère entourant la disparition de son mari. « The Last Thing He Told Me » sera adapté par Dave elle-même et son mari Josh Singer, qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario original pour « Spotlight ».

La mini-série devrait sortir sur Apple TV+ d’ici fin 2022.