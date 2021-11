Le 10 novembre 2020, la première puce ARM d’Apple conçue pour Mac était lancée. 12 mois plus tard, comment l’industrie informatique a-t-elle changé grâce à Apple Silicon ?

La puce M1 a été dévoilée avec la promesse non seulement de réinventer le Mac, mais aussi de changer toute l’industrie informatique. Un an plus tard, on peut dire qu’Apple a atteint cet objectif.

La plate-forme Apple Silicon a été dévoilée à la WWDC 2020, lorsque la société a annoncé qu’elle apporterait les mêmes technologies que celles de l’iPhone et de l’iPad à Mac, afin d’optimiser les performances et la consommation. Ce n’est qu’en novembre que les premiers Mac avec processeurs M1 ont été lancés, car entre-temps les développeurs avaient pu travailler sur des Mac mini avec des puces A12Z Bionic pour rendre leurs applications compatibles avec les processeurs ARM.

Fondamentalement, après des années de Mac avec des processeurs Intel, Apple s’est rendue compte qu’elle ne pouvait plus compter sur des partenaires tiers en ce qui concerne les composants clés tels que les processeurs. Et voilà donc le choix de créer en interne des processeurs pour ordinateurs Mac, après l’excellent succès des puces développées pour l’iPhone et l’iPad. De plus, Intel proposait toujours des puces considérées comme obsolètes et basées sur cette architecture x86 qui consommait beaucoup d’énergie et perdait en performances lorsqu’elle était soumise à des contraintes.

Dans le même temps, les appareils mobiles étaient déjà aussi rapides que les ordinateurs grâce à l’architecture ARM, qui était plus efficace et consommait moins d’énergie. Par exemple, un iPad Pro était capable de lire des vidéos 4K sans trop d’effort, tandis que les Mac Intel avaient du mal à gérer des tâches plus intenses, incitant Apple à travailler sur ses processeurs de bureau.

La puce M1 était l’envie d’Apple de changer tout ce que nous savions sur les ordinateurs. Avec un processeur à 8 cœurs, un processeur graphique jusqu’à 8 cœurs et un processus de conception de 5 nanomètres, ce processeur s’est présenté comme une puce petite mais extrêmement performante qui pouvait faire n’importe quel type de travail. Et bien que cette puce ait été conçue pour des ordinateurs portables comme le MacBook Air, Apple a décidé de l’inclure avec d’excellents résultats sur les MacBook Pro, Mac mini et iMac également. Les résultats ont prouvé que vous aviez raison, étant donné que les performances étaient et sont considérablement supérieures à celles des Mac d’Intel (et de nombreux PC).

De plus, la puce M1 était également économe en énergie, capable d’augmenter considérablement la durée de vie de la batterie des MacBook Air et MacBook Pro. Avoir un ordinateur portable super puissant avec une autonomie élevée est le rêve de tous les professionnels, et Apple l’a fait il y a un an, le rendant encore meilleur avec les processeurs M1 Pro et M1 Max.

Quiconque a essayé un MacBook Pro M1 puis est revenu à un modèle Intel a rapidement compris les différences. Le modèle Intel est plus lent, consomme beaucoup plus d’énergie et chauffe beaucoup plus.

Voir les performances exceptionnelles de ces ordinateurs compacts, et il en va de même pour l’iMac, suggère qu’Apple a atteint son objectif de changer l’industrie informatique. Maintenant, la concurrence doit rattraper son retard et ce ne sera pas facile. L’avenir est déjà là pour ceux qui possèdent un ordinateur M1.