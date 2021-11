De nouvelles rumeurs prétendent qu’Apple ne sortira les AirPods Pro de deuxième génération qu’au troisième trimestre 2022.

Les AirPods Pro de première génération ont été lancés il y a deux ans, en octobre 2019. Plus de deux ans plus tard, Apple n’a pas encore annoncé de nouveau modèle et il faudra apparemment attendre encore plusieurs mois.

Selon les dernières rumeurs, il semblerait que les AirPods Pro 2 ne sortiront qu’au troisième trimestre 2022, et non au début de l’année comme l’avait indiqué l’analyste Ming-Chi Kuo. Cela signifie que les nouveaux écouteurs seraient lancés entre juillet et septembre. Dire que c’est le leaker « FrontTron » sur Twitter, qui par le passé a anticipé plusieurs nouveautés Samsung, mais ne s’est jamais focalisé sur les produits Apple.

Quant au design, il est probable qu’Apple réduira la potence présente sur la version actuelle, alors qu’il n’y a aucune info sur d’éventuelles innovations fonctionnelles.