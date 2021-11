Certains utilisateurs de nouveaux MacBook Pro M1 signalent qu’ils ne peuvent pas utiliser Apple Pay lorsqu’ils essaient d’utiliser Touch ID sur le Magic Keyboard externe. Voici pourquoi.

Comme le rapporte 9to5Mac, si vous essayez d’accéder aux paramètres de sécurité du MacBook Pro M1 après avoir essayé d’utiliser le Touch ID du Magic Keyboard connecté pour effectuer un paiement Apple Pay, un message d’erreur apparaît : « Apple Pay a été désactivé car ce Les paramètres de sécurité de Mac ont été modifiés. »

Les documents d’assistance d’Apple ne sont pas utiles, notamment parce que tout devrait bien fonctionner. Alors, quel est le problème, étant donné que le clavier ne fait que transmettre les données d’empreintes digitales au MacBook Pro connecté ?

« Le Magic Keyboard avec Touch ID et les capteurs Touch ID intégrés à un Mac sont compatibles. Si une empreinte digitale enregistrée sur un capteur Touch ID sur un Mac est placée sur un Magic Keyboard avec Touch ID, Secure Enclave sur Mac traite correctement la correspondance et vice versa. Secure Enclave effectue les opérations d’enregistrement et de correspondance et applique les politiques de sécurité de la même manière que pour un capteur Touch ID intégré. »

En d’autres termes, peu importe que vous utilisiez le capteur Touch ID intégré du MacBook Pro ou celui du Magic Keyboard couplé.

Le problème ? Un MacBook Pro fermé. Exactement. Si vous utilisez le MacBook Pro fermé avec Magic Keyboard et moniteur externe, le système n’autorisera aucun type de paiement Apple Pay via le Touch ID du clavier. Donc, si vous aussi vous avez rencontré cet avertissement, il vous suffit d’ouvrir le MacBook Pro pour activer Apple Pay également sur le Touch ID du Magic Keyboard.