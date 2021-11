Apple a annoncé l’ouverture d’un nouveau studio Apple Music à Paris pour célébrer le 40e anniversaire de l’entreprise en France.

Le nouveau studio Apple Music ouvrira sur les Champs-Elysées à Paris et sera utilisé pour les programmes LE CODE et Hits Français et pour des interviews d’artistes français et autres. Rappelons qu’Apple Music possède d’autres studios à Los Angeles, New York, Nashville et Londres.

« Le studio accueillera également prochainement des artistes qui viendront animer leurs propres émissions de radio. L’espace comprendra un studio radio avec une cabine DJ, ainsi qu’une cabine d’écoute Space Audio pour les artistes. »

Pour fêter les 40 ans d’Apple en France, en plus de diverses initiatives sur Apple Music et l’App Store, arrivent aussi les mots de Tim Cook :

« La France tient une place particulière dans mon cœur. A chaque fois que j’y vais, je suis inspirée par cette communauté d’artistes et de développeurs accueillante, dynamique et profondément créative. Je suis ravi de célébrer les 40 ans d’Apple en France avec nos équipes locales et nos clients. J’aime la France, car c’est un incroyable cœur d’art et d’innovation et vraiment au carrefour de nombreuses créations. Apple a toujours aspiré à faire tout cela, et nous sommes donc des âmes sœurs, dans un sens. »

Apple se souvient avoir démarré ses activités en France avec une petite équipe de vente en 1981. Aujourd’hui, il y a 20 Apple Store et 2 700 employés dans le pays.