S’exprimant lors de la conférence RE:WIRED, l’ancien designer en chef d’Apple, Jony Ive, a parlé de sa relation avec Steve Jobs et de la façon dont sa société LoveFrom collabore toujours avec Apple.

Jony Ive a parlé de la transition d’Apple vers les appareils portables et de la façon dont ce processus a commencé il y a 20 ans, avec l’introduction des premiers écouteurs blancs aux côtés des iPod. L’ancien designer d’Apple a parlé de cette période et de la façon dont l’entreprise s’est immédiatement rendue compte que leurs produits étaient portés comme de véritables accessoires portables, à tel point que les dirigeants réfléchissent à la voie à suivre pour les années suivantes. En effet, dans l’interview, ils ont même parlé des technologies portables à appliquer sous la peau et de la façon dont tout cela va changer la façon dont les produits sont conçus.

Ive a ensuite précisé que LoveFrom collaborait toujours avec l’équipe de conception d’Apple. Aucun détail n’a été donné, mais il semble qu’Ive et son équipe aient été impliqués dans la conception de l’iMac M1 coloré.

Quant au nom « LoveFrom », Ive dit qu’il a été inspiré par Steve Jobs et sa conviction d’exprimer sa gratitude pour l’humanité en ne fabriquant que d’excellents produits. En plus des collaborations avec Apple, Airbnb et Ferrari, Ive a confirmé que sa société avait lancé un nouveau projet avec Moncler pour de futurs vêtements.